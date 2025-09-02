「バレーボール・男子日本代表世界選手権壮行試合、日本３−０ブルガリア」（２日、有明アリーナ）

世界ランキング５位の男子日本代表は、同１５位のブルガリアに３−０（２５−２０、２６−２４、２５−２０）のストレート勝ちを決めた。２４歳の誕生日を迎えた高橋藍（サントリー）は、チーム最多１５得点と大暴れ。「良い強化試合になった。誕生日に勝つことができたっていうのは非常にうれしい」と振り返った。

序盤から強烈なアタックと相手の隙を突くプレーで翻弄（ほんろう）した。サービスエースを決めれば、今度はフェイントで得点。バックアタックも決め大活躍だった。チームメートが得点を決めた際には、「うまいプレーへの最後の味付け」という意味の「スパイスポーズ」でチームを鼓舞した。

現在は、世界選手権に向け食事制限中。動きにキレを出すため、体脂肪率を１０・６％から、約１０％まで絞ることが理想だという。「炭水化物の量は落とさない。たんぱく質をとりながら、その中でも脂質を最大限に抑える」と話し「僕の大好きなラーメンが食えない」と嘆いた。

チームの状況には「非常に良いものはつくれてきている。強くなってきた感覚もあるので、自信を持って今日の試合も臨めている」と語った。