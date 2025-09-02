『X秒後の新世界』、10月期からレギュラー放送決定 同枠放送中『カズレーザーと学ぶ。』は番組終了
日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』が、10月から毎週火曜日午後10時枠でレギュラー放送されることが2日、発表された。なお、同枠で現在放送中の『カズレーザーと学ぶ。』については、2日の放送が最終回となった。
【写真】前回の特番放送では…『X秒後の新世界』スタジオ出演者
『X秒後の新世界』は、過去に3回放送し、斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ。日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証し、視聴者をX秒後に新世界へと誘う番組となる。
初回は、10月7日午後9時から2時間SPとして放送。レギュラーメンバーには番組開始から出演していたせいや（霜降り明星）と藤井貴彦にヒコロヒーを迎え、パワーアップして届ける。
レギュラー化決定にあたって、レギュラー陣からのコメントが到着。せいやは「ばんざーい！ついに日テレゴールデンMCうれしいな」、藤井は「難しいことを抜きにして楽しめる番組ですので、ご覧いただけますと幸いです」、ヒコロヒーは「せいやさんと藤井さんの横で精いっぱい盛り上げてみたいと思います」と意気込みを語った。
また、番組ホームページでは、“みなさんのまわりにある新世界”として、身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集中。
【写真】前回の特番放送では…『X秒後の新世界』スタジオ出演者
『X秒後の新世界』は、過去に3回放送し、斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ。日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証し、視聴者をX秒後に新世界へと誘う番組となる。
レギュラー化決定にあたって、レギュラー陣からのコメントが到着。せいやは「ばんざーい！ついに日テレゴールデンMCうれしいな」、藤井は「難しいことを抜きにして楽しめる番組ですので、ご覧いただけますと幸いです」、ヒコロヒーは「せいやさんと藤井さんの横で精いっぱい盛り上げてみたいと思います」と意気込みを語った。
また、番組ホームページでは、“みなさんのまわりにある新世界”として、身近な変わった出来事や現象、調査してほしいことを募集中。