「靴下穴あきそう、、」→【セリア】へ！ 110円でゲットできる♡「おしゃれソックス」

いつも履いていた靴下に穴があきそう……。新しく買うなら、コーデのワンポイントになりそうな【セリア】のおしゃれソックスをチェックして。110円というお手頃価格ながら、フリンジやフリルなどパッと目を引くデザインが魅力的。サンダルやローファーと合わせれば、こなれ感のある足元に仕上がるはず。

ふわふわの毛足で足元から秋ムードを先取り

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110（税込）

ドット柄のフリンジがワンポイントになったソックス。ふわふわとした毛足が、足元から秋ムードを高めてくれるかも。一癖あるデザインですが、派手すぎない上品なグレーなのでデイリーに取り入れやすいはず。まだ暑い今の季節は、サンダルからチラ見せするスタイリングがおすすめ。肌寒くなってきた季節には、パンプスと合わせればパッと華やかな足元に仕上がりそうです。

さり気ないフリルで大人可愛い足元に

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110（税込）

スニーカーやローファーからチラ見せできそうな、さり気ないメロウフリルのソックス。程よい甘さがありつつ、クールな暗めのブルーで大人もトライしやすそう。通気性が良いメッシュ素材が使われているため、まだ残暑が厳しい今の時期に重宝する予感。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「柔らかい手触り」とのことで、履き心地も良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M