女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」ドリームリーグ公式戦（２日、新宿フェイス）で行われた前スーパーフライ級王者・ビクトリア弓月（２０）と瀬戸レア（２４）の因縁対決は、１５分時間切れドローに終わった。

レアは７月の新木場大会で、同期の弓月をパイプ椅子で殴りつけて闇落ち。極悪ユニット「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」に加入した。遺恨が残る２人は４月の新木場大会で行われたスーパーフライ級王座戦（王者・弓月）以来約５か月ぶりに対戦した。

試合が始まると序盤から白熱。場外でもみ合った末、弓月が南側テーブルからプランチャを発射すると、レアもエプロンからプランチャで対抗する。リングに戻ると、弓月は右脚に徹底的な集中攻撃を浴びせられてしまう。だが、負けじとクロスフェースロックでレアを絞り上げ、意地を見せる。

残り試合時間が３分を切っても両者の勢いは止まらず。残り３０秒のコールが鳴る中、レアからかんぬきスープレックスを決められるが、カウントは２。最後も右ヒザを攻め続けられたが、ギブアップは許さず、試合終了が告げられた。

試合後、脚を引きずりながらバックステージに現れた弓月は「脚がヤバい…でも、これは負けたわけじゃないし、それでも１点取った。まだ優勝決定戦に行けるチャンスはあると思ってます。次は（岩谷）麻優さんからしっかり勝つ。私が後楽園のリングで優勝する姿見届けてください」と呼びかけた。

一方、またも大号泣のレアは「このリーグ戦でビクトリア弓月には特に絶対に勝ちたかった。今日このリーグ戦で勝たなきゃ意味がなかった。まだまだ成長が足りてないと思うので、次、弓月とシングルをやる時は自分が閂で決めてやります」とリベンジを誓った。

大会終了時点で同リーグは公式戦１戦を残して４勝１敗１分けで勝ち点９の林下詩美、ビクトリア弓月が首位に並んだ。残り２戦を残して勝ち点７の岩谷麻優が追いかける状況だ。若き戦士が優勝決定戦（１４日、後楽園ホール）に駒を進めることはできるのか…期待が高まる。