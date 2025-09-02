¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¡¢º£Ç¯½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¡Ö·î³Û1080±ß¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡21Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯35¡Ë¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇÐÍ¥¡¦Á°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Á°»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¡¢½éÅê¹Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°»³¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¡¢22Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤··ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢24Ç¯8·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤Ë¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤ò°ÂÁ´¤Ë¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¾å±éÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï·î³Û1080±ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÀßÎ©¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁ°¤Á¤ã¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£