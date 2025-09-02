左腕エースの誤算で９月黒星発進…。セ４位の広島は２日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に５―８で敗れて３連敗。ＣＳ進出圏内の３位ＤｅＮＡとのゲーム差「２」に広げられた。

先発・床田寛樹投手（３０）の不調が全てだった。立ち上がりから敵打線に痛打を浴び、２回６安打７失点とまさかの今季最短ＫＯ。序盤で大量７点のビハインドを背負った展開は、新井貴浩監督（４８）としても想定外の展開となった。

この日を含め残り２４試合、ＣＳ逆転進出を目指す戦いとなるが、その初戦に大敗。昨季は９月を首位で迎えながら、月間５勝２０敗と歴史的失速を重ね、結果的にシーズン４位まで後退した。悪夢を繰り返さないためには、３日以降にまずは連敗脱したいところだ。以下は試合後の新井監督の主な一問一答。

――先発・床田が今季最短ＫＯ

新井監督 今シーズン、一番良くなかったね。次、修正して臨んでもらいたい。

――打線は７点差をつけられた直後の２回裏にすぐ２点を取り返し、試合を通じても１１安打５得点。一定の粘りは見せた

新井監督 最後まで諦めない攻撃はできたと思います。（３回以降、救援した中継ぎの）岡本も初めて３イニング投げたし、その後の辻とか、良かったと思いますよ。

――８回には全打席で走者を置いて打席に入っていた新人・佐々木泰内野手（２２）が、４打席目に意地の３点適時二塁打

新井監督 いいヒットだったと思うね。完ぺきに捉えた当たりだったので。いいタイムリーヒットだった。

――前カードの神宮でもアドバイスしていた。

新井監督 いやいや、まあまあ、ちょこちょこっと。『今、どんな感じだ？』と。『この前の試合、どう感じた？』とかね。

――４回の攻撃。一死一、二塁での代打・二俣の右中間への飛球（右翼手が捕球）。二塁ベースをオーバーし、二塁ベースを踏まずに一塁帰塁した一走・坂倉がアウトに

新井監督 あそこは（二塁ベースを）踏んでいなくても、オーバーランしていく姿勢を見せたら、踏んで帰らないといけないルールで。そこらへんも本人が分かっていたかどうか、ちょっとまだ（本人に）確認していないので。（二塁の）手前で、踏んで手前で待っていたら、踏み出さないでいいけどね。本人が分かっていたか、どうか。

――３年目の内田湘大内野手（２０）を今季初昇格。さっそく７回に代打で起用

新井監督 次（先発を）登録するまで（選手）枠があったので、そこまで（一軍の試合を）経験させたいなと思って上げました。