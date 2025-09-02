乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める連続ドラマ『ふたりエスケープ』が、テレビ大阪・テレビ愛知にて10月4日深夜より放送されることが決定した。

田口囁一の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作の本作は、可愛いが取り柄の無職の“先輩”と〆切に追われる漫画家の“後輩”が繰り広げる“現実逃避”コメディ。

主演を務めるのは、ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本と冨里。無職でゲーム好き、“現実逃避のプロ”として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。なお、冨里は本作が地上波ドラマ初出演にて初主演となる。

監督を務めるのは、『とりつくしま』の東かほり。脚本は、東と共に川田真理が手がけた。また劇伴は、原作者で音楽家としても知られる田口が担当する。

なお本作は、テレビ大阪での放送後からLeminoプレミアムにて独占配信される。

【コメント】●岩本蓮加（乃木坂46）／先輩役メンバーの冨里奈央ちゃんとふたりで主演を務めさせていただくことになりました。「先輩」は自分と重なる部分が多くあるので、そんな「先輩」を演じられること、とても嬉しく思います。この作品はどこを切り取っても温かく、クスッと笑えて、でも少し考えさせられるような場面もあったり、どんな方でも楽しく観ていただけるかなと思います。奈央と私のコンビネーションにも注目です！ 観てくださる方々に少しでも癒しをお届けできたらなと思います。

●冨里奈央（乃木坂46）／後輩役この度、岩本蓮加さんと一緒に主演を務めさせていただくことになりました、乃木坂46の冨里奈央です。いつも優しくて頼りになる蓮加さんに沢山助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました。監督やスタッフの皆さんも温かく見守ってくださって、現場は笑顔がいっぱいの素敵な時間でした！観てくださる皆さんにも、きっとほっこり幸せな気持ちになっていただける作品になったと思います。ぜひご覧ください！！

●田口囁一（原作）初めてのドラマ化でドキドキでしたが、関係者みなさんが愛情を持って作って下さってるのが伝わってきて今はワクワクしてます。岩本蓮加さん・冨里奈央さん演じる先輩後輩の可愛い暮らしをぜひ一緒に覗いてみてください！ 劇伴も聴いてね！

