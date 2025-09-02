【マンガ】月の年金6万5000円、「最低限の生活もままならない。国にだまされた気分だ」65歳男性の怒り
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、いくら貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、秋田県在住、65歳男性のケースをご紹介します。
マンガ：金子べら（@bera_kaneko）
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
最低限の生活もままならない男性は現在の年金額について「満足していない」と言います。
今さら言われても……「政府の話なんかうのみにしなければよかった。もっと金融の知識を付けておけば……」。男性は後悔をにじませます。
