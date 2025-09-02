秋限定「チーズワンダー」が大丸東京に♡期間限定POP UP開催

北海道産の放牧牛乳や平飼い卵を使用した“ふわとろザク”食感の生チーズケーキ「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」が、2025年9月17日（水）から大丸東京店にて期間限定POP UP STOREをオープンします。今回は代表商品に加え、秋限定の「チーズワンダー アップルゴールド」や、贈り物にもぴったりな「ワンダーサンド」など魅力的なラインナップが揃います。

秋限定フレーバー「アップルゴールド」

新作「チーズワンダー アップルゴールド」（4個入 2,808円）は、りんごの甘酸っぱさとバター香るパイ、チーズケーキのコクが融合した贅沢な一品。

国産りんごのプレザーブと自家製パイが生み出す重層的な味わいは、秋ならではの特別感♡ 冷凍・半解凍・全解凍で変化する食感も楽しめます。

代表作「チーズワンダー」の魅力

ブランドを象徴する「チーズワンダー」（4個入 2,268円）は、北海道日高町の自社牧場で育てた牛乳や卵を使ったスフレとムース、ザクザククッキーの三層構造が特長。

口に入れた瞬間ふわっととろける生チーズムースと、アーモンドクッキーの食感コントラストが驚きをもたらします。

手土産にもぴったり「ワンダーサンド」

POP UP限定パッケージで登場する「ワンダーサンド」は、5個入1,728円、8個入2,646円、15個入4,428円の3種類。

北海道産チーズ入りクリームをサンドしたザクザククッキーは、常温保存可能で贈り物にも最適。バターとチーズの絶妙なバランスが大人から子どもまで楽しめる人気商品です。

期間限定POP UPで味わえる贅沢体験

「CHEESE WONDER」のPOP UP STOREは、2025年9月17日（水）から30日（火）までの14日間、大丸東京店1階にオープンします。

代表作から秋限定の新作まで、オンラインとは違う特別パッケージで購入できるチャンスです。ふわとろザクの食感と季節の味わいを、ぜひ店頭でお楽しみください♪