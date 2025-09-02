¤È¤¤Î¤½¤é¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥Á¥ã¥ê¥¢¥é¥Ö feat. ÎÃ³¤¤¹¤¦ & Ìâ»³¤Ò¤á¤ê from ¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥¬¥ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼V¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
9·î24Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Î¤½¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulse¡Ù¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥Á¥ã¥ê¥¢¥é¥Ö feat. ÎÃ³¤¤¹¤¦ & Ìâ»³¤Ò¤á¤ê from ¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥¬¥ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼V¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Á¥ã¥ê¥¢¥é¥Ö feat. ÎÃ³¤¤¹¤¦ & Ìâ»³¤Ò¤á¤ê from ¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ï¡¢HoneyWorks¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÃ³¤¤¹¤¦¡õÌâ»³¤Ò¤á¤ê¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¤È¤¤Î¤½¤é¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤À¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡ß¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë´¶¤È¥Ü¥«¥í¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÏJ-POP¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼PandaBoY¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulse¡Ù¤Ë¤Ï¡¢buzzG¤ä¥¢¥ª¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¤±Ôºî²È¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖDiva¡×¡Ö¡çÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìµ¸Â¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ç¡×¡ÖI T8KE ME¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î³Ú¶Ê¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤¿¤È¤¤Î¤½¤é¤Î¿·¤¿¤Ê²»³ÚÀ¤ò¹¤²¤ëÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏDISC2¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹CD¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥«¥é¡¼¤â°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¿Ø¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤È¤¤Î¤½¤é¤Î²ÎÀ¼¤¬¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²»¸»½¸¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤ä¡ÖÌ¤´°À®¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¤Ê¤É²áµî¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤òµ¤±Ô¤Î¥ê¥ß¥¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿Á´8¶Ê¤Î¼ýÏ¿¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØPulse¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª¤Ç¤È¤¤Î¤½¤é¤È1ÂÐ1¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯²ñ¡¢¤È¤¤Î¤½¤éÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ³èÆ°8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¤È¤¤Î¤½¤é¤È¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
New Album¡ØPulse¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü(¿å)È¯Çä
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×[2CD]¡§VIZL-2467 / 4988002948932 / ÀÇ¹þ¡ï4,950(ÀÇÈ´¡ï4,500)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD]¡§VICL-66093 / 4988002948949 / ÀÇ¹þ¡ï3,300(ÀÇÈ´¡ï3,000)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§»°ÊýÇØ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£Á´8¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹CD¤òÉÕÂ°¡£
¤´Í½Ìó/¤´¹ØÆþ¡¡https://www.jvcmusic.co.jp/tokinosora/pulse/
¢£DISC 1¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
1.Swallow Tail¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§buzzG¡Ë
2.Diva¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Aira(Dream Monster)¡Ë
3.¡çÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìµ¸Â¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ç¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÎÃÌÚ¥·¥ó¥¸¡Ë
4.I T8KE ME¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çö±ö»Ø¿ô¡Ë
5.Fallin¡Ç Rollin¡Ç Coaster¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Capchii¡Ë
6.¥Ð¥Á¥ã¥ê¥¢¥é¥Ö feat.ÎÃ³¤¤¹¤¦&Ìâ»³¤Ò¤á¤ê from ¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§PandaBoY¡Ë¡ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥¬¥ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼V¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
7.¥¢¥Þ¥Æ¥é¥Æ¥é¥¹¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂÌ²Û»ÒO·¿¡Ë
8.Dancing Reed¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥¢¥ª¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡úABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¼çÂê²Î
9.¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¥¹¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡Êºî»ì¡§¤Þ¤Ä¤â¤È¤Ê¤Ê¤ß¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£¸¶ºÌË¡Ë
10.¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÌÚ²¼Î¶Ê¿¡Ë
¢£DISC 2¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¡Ë
¤È¤¤Î¤½¤é Dance Remix CD
1.Rolling, Loading!! - ¤ª¤°¤é¤¢¤¹¤« Remix¡Êºî»ì¡§¿·Ã«É÷ÂÀ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Akki¡Ë
2.¥Ê¥¤¥È¥¥å¡¼¥Ö¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹ - Kijibato Remix¡Êºî»ì¡§¿·Ã«É÷ÂÀ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Kijibato¡Ë
3.¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥£¥¹¥³ - Hylen Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò¡Ë
4.¥í¥´¥Ð¥Ã¥¸ - FAIZ Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÅÏÊÕæÆ¡¡ÊÔ¶Ê¡§HAMA-kgn¡Ë
5.±©¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ - KO3 Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Akki¡Ë
6.²«ºª¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È - »³ËÜ´´Ìé Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿®À¯À¿¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÏÂµª¡Ë
7.Chu-Chu-Lu - utumiyqcom & HASEBE EBI Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§koma¡Çn¡Ë
8.¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó - picco Remix¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸¶ÅÄÍº°ì¡Ë
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ¡×
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤È¤¤Î¤½¤é¤È1ÂÐ1¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²ñÏÃ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¡¦¡ØPulse¡Ù¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î28Æü(Æü) 13:30½¸¹ç / 14:00 ¥¹¥¿¡¼¥È
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê
±þÊç·ôÇÛÉÛ(ÃêÁª)¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨¶âÂô¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/155.html
¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ²ñ¡×
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¤Î¤½¤é¡×¤È¡¢Zoom¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²ñÏÃ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¡¦¡ØPulse¡Ù¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø
¡ 2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¡¡14:00¥¹¥¿¡¼¥È
¢ 2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¡¡14:00¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏWeb²ñµÄ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÈZoom¡É¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¡ÖZoom Cloud Meetings¡×¥¢¥×¥ê¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
¢¨¤½¤ÎÂ¾»²²ÃÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ²ñ¤Î»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/156.html
£¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËVICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ¡¢9/24È¯Çä New Album¡ØPulse¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤â¤·¤¯¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤è¤ê¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç¡¢
A¾Þ¡§¡Ö¤È¤¤Î¤½¤éÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×(¤ªÌ¾Á°(¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à)¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡¦ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¡Ë
B¾Þ¡§¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡× (¥µ¥¤¥óÅù¤Ê¤·)
¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÏYouTube Live¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷Äº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÅöÆüËÜ¿Í¤«¤é¤ªÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿Êý¤¬A¾Þ¤´ÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø
2025Ç¯9·î8Æü(·î) 20:00¡ÁÍ½Äê
¡ã¤È¤¤Î¤½¤é YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ä
https://www.youtube.com/@TokinoSora
¡ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/154.html
¤¡Ö¡É¤È¤¤Î¤½¤é¤È¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¤È¤¤Î¤½¤é¡ØPulse¡ÙÈ¯Çä¡õ³èÆ°8¼þÇ¯µÇ°¡¦¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¤Î¤½¤é¡×¤Ë¤è¤ë¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦¡ØPulse¡Ù¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é»öÁ°¤Ë¤È¤¤Î¤½¤é¤Ø¤Î¤ªÊØ¤ê¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÊØ¤ê¤Ï¡¢¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤È¤¤Î¤½¤éËÜ¿Í¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ) 14:00¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Î¤ß»ëÄ°URL¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ú¡É¤È¤¤Î¤½¤é¤È¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/153.html
¡Ú¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡Û
²¼µÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSwallow Tail¡× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§A3¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56mm)¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÄÌ¾ïÈ×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56mm)¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulse¡Ù ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56mm)¡¢LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÄÌ¾ïÈ×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56mm)
¢¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDancing Reed¡× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¡HMV Á´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
¤È¤¤Î¤½¤é¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡ÒA¡Ó¡¡¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¡¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é / ¥è¥É¥Ð¥·.com¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¡Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)
¢¡¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¡çÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìµ¸Â¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ç¡× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¡Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¤È¤¤Î¤½¤é¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡ÒB¡Ó¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤È¤¤Î¤½¤é¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡ÒC¡Ó¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¡¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¤È¤¤Î¤½¤é¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡ÒD¡Ó¡¡¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡ã¤È¤¤Î¤½¤é 8th Anniversary Party¡ÖStarry Bl¡çmin¡Ç¡×¡ä
[DAY1] 2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë18:00³«¾ì / 19:00³«±é
[DAY2] 2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00³«¾ì / 19:00³«±é
²ñ¾ì¡§CLUB CITTA¡Ç¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
https://tokinosora-live.com/starrybl¡çmin¡Ç-2025/
¢¡New Album¡ØPulse¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡YouTube ¡ÈSoraCh. ¤È¤¤Î¤½¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É