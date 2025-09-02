¥Ñ2¶¯¤Ï¡û¡ü¡ü¡û¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1¥²¡¼¥àº¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥²¡¼¥à½ªÈ×¤ËÂåÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î27Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡û¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡ü¤Ç1¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡û¡ü¡ü¡û¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡Éé¤Î9·î¤Ç¤¹¡£°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£