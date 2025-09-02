◆バレーボール男子 強化試合第１戦（２日、東京・有明アリーナ）

世界選手権（１２日開幕）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同１５位のブルガリアに３―０で快勝した。公式戦ではないため、第４セット（Ｓ）まで行われた。この日２４歳を迎えた高橋藍（サントリー）がチーム最多１５得点で攻守で躍動。勝利後はチケット完売の１万３７０３人の大観衆とチームメートにケーキで祝福された。「実は誕生日で〜す」とおどけつつ「これだけの多くのファンの皆さんの前で誕生日を迎えることができてうれしいし、今日は勝つことができて（自分への）いい誕生日プレゼントになりました」と快勝に喜んだ。

“主役”を演じきった。第１Ｓから相手の前に落とすショートサーブでエースを取ると、レフトからの緩急をつけたスパイクを決めた後には右手でスパイスを振りかける動作で「うまさ」をアピール。第３Ｓにはバックアタックを立て続けに決めて鳥の羽根に見立てて両手を広げ、攻撃の「高さ」を表現した。スパイク後の“スパイス”動作は相手のブロックタッチをアピールする動作と似ているが「うまい最後の味付けみたいな。肘を（立てて）こうしているので（違う）」と“力説”。「１セット目からいいプレーもありました。課題も出たのでいい強化試合になった」と充実の表情だ。

世界選手権まであと２週間を切った。３日にブルガリア（有明アリーナ）、６、７日にイタリア（千葉・ららアリーナ東京ベイ）との実戦を経て、１９７４年大会の銅以来の表彰台が懸かる世界選手権に挑んでいく。藍は「いろんなことに挑戦して２４歳になって、さらに成長していきたい。明日もファンの皆さんに勝ちを届けます」と大暴れを予告した。