¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥²¡¼¥à½ªÈ×¤ËÂåÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤ÏµÜ¾ëÂçÌï¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤º£µÜ·òÂÀ¤ò2022Ç¯°ÊÍè¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ5ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£¤½¤Îº£µÜ¤¬8²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é·è¾¡¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö4ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤Î¼êÄ¢¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î4ÈÖ¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£