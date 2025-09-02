◆パ・リーグ ソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）

オリックスはソフトバンクに逆転負けし、４連勝を逃した。１―１の８回、セットアッパーのペルドモが今宮に勝ち越し打を献上。ここ４試合で３度失点し、開幕から見せていた安定感を欠く現状だ。岸田護監督は「頑張ってくれたんですけどね。ここ何試合かは、本調子ではないかも分からないですけど…」と残念そう。主に勝ち試合の８回を任せてきたが「みんな疲れてますからね。その（投げる）順番というのはね。９月に入ったらみんな、どこでも行ける準備はしてくれていると思うんで」と配置転換の可能性も示唆した。

打線は広岡の先頭打者弾による１点に終わり、４回無死満塁の大チャンスでは無得点。２試合連続で欠場した太田は上半身のコンディション不良を発症したようで、岸田監督は「大きいことではない。あした動きを確認して、というところですかね」と説明した。

９月も８連戦も黒星スタート。ソフトバンクには３勝１０敗２分けと大きく負け越し、敵地・みずほペイペイドームでも昨年７月２６日から１１連敗（１分けを含む）と厳しい数字が並んでいる。