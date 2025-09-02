『ヒプノシスマイク』プロジェクト始動8周年記念して「絆 +」リリース　映画のリバイバル上映も

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-が、プロジェクト始動8周年を記念して、Division All Starsによる「絆 +」を9月2日に配信リリースした。

（参考：V系／バンド好きライターが『ヒプノシスマイク』のライブにハマった理由 ステージを通じてキャラクターが動き出す瞬間も）

本楽曲は、TVアニメ第1期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme AnimaのEDテーマ「絆」に、オオサカ＆ナゴヤ・ディビジョンが歌唱に加わった18人バージョンとして、オフィシャルブック第2弾『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +』の初回限定版付属CDのみに収録されていたものだ。

また、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り／7つのエンディングが用意されている劇場映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（ヒプムビ）の周年記念リバイバル上映も、本日より全国66館で開始。新たな来場者特典の配布も発表されている。

さらに、9月6日よりヒプノシスマイク声優キャスト出演の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫』が開催。ステージ映像の一部をヒプムビ上映前に映画館にて中継で視聴することができ、ステージ挨拶ライブビューイング中継付き上映会の実施も決定している。9月6日開催の『Fling Posse ＆ 麻天狼』公演の上映チケットは現在販売中、9月20日開催の『MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』公演は9月13日より販売、10月4日開催の『Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』公演は9月27日より販売開始予定。実施劇場に関する情報は映画公式サイトにて確認できる。

なお、ABEMAでは11thライブ全6公演を『ABEMA PPV』にて独占生配信し、現在配信チケットが販売中。メインカメラに加え“上手カメラ”、“下手カメラ“、“全景カメラ”を選んで視聴できるマルチアングルチケットも販売されるほか、PPV限定特典として、終演直後のキャストが感想や率直な想いを語る『ただいま動画』が全購入者にプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）