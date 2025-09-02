意外と見られています。男性がつい見ちゃう「女性のパーツ」
好きな男性と一緒にいる時、何か気を付けていることありますか？
そこで今回は、男性がつい見ちゃう「女性のパーツ」を紹介。
意外と意識していないところをまじまじと見られているかもしれないので、ぜひ覚えておきましょう。
｜肌
男性は、女性と会話をしながら意外と肌を見ていることが多いです。
もっちりとした肌やすべすべな肌を目にした時、「触り心地よさそうだな」と感じて触れたくなることもあります。
｜指先
会話中に目のやり場がない時や、女性がスマホをいじっている時などに意外と見られている部位が指先。
指先の印象で、女性のイメージが変わる場合もあります。
例えば、あまりにも爪が長くなっていたりネイルが剥がれていたりすると「ずぼらそう」といったイメージを抱いてしまうのです。
｜胸元
下心がない男性でも、やはり女性の胸元はつい見てしまうパーツになります。
特に胸元が開いた服を着ている女性を目の前にすると、男性としてはどうしても気になってしまうもの。
胸元に目が行くことを想定して、デコルテ部分に軽くラメをつけてキラキラさせるのもアリです。
｜脚
男性の中には「脚フェチ」という人も少なくありません。
キュッとしまった足首を見て女性らしいと思う人もいれば、肉感のある脚のラインを見て女性らしいと思う人もいます。
「意外と見られている」と意識して、歩き方や保湿ケアに注意を向けておきましょう。
自分では「完璧！」と思っていても、意外と男性から自分では意識していないパーツを見られている可能性があります。
なので、今回紹介したパーツは万全な状態をキープしていきましょうね。
