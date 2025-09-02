その被害妄想なに?! 男性が嫌がる「重いLINE」とは
気になる男性とのLINEで送るメッセージの内容によっては、男性から一方的にブロックされてしまう可能性も。
そこで今回は、男性が嫌がる「重いLINE」の特徴を紹介します。
被害妄想めいた内容
「返信してくれないのは、私が嫌いだから？」「私って魅力ないのかな？」など少し被害妄想めいた雰囲気のLINEを男性は嫌がります。
ネガティブな印象を与えるメッセージを目にすると、男性も気分が下がってしまうもの。
送信取り消しが多い
男性がLINEのメッセージを見た時、やたらと送信取り消しが並んでいると、「もしかして重い女かも？」と不安がよぎります。
男性としては自分がLINEをチェックできない間に「彼女は何を送ってきたのか？」「取り消しするような重いないようなのかな？」などと疑心暗鬼な気持ちになってしまうのです。
また、「気持ちが不安定な女性なのかも？」とマイナス評価をされる可能性もあるでしょう。
今回紹介したLINEを送っていると、自分ではそのつもりがなくても「重い」と思われてしまうものなので、心当たりがあるなら改善に努めていきましょうね。
🌼あなたが入り込む余地なし。男性がLINEを「既読スルー」する理由