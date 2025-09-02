寝転んだままでOK！１日10回【肥満予防＆全身引き締めに効く】簡単エクササイズ
「最近お腹まわりが気になる」「全身をスッキリ引き締めたい」と感じている方におすすめの簡単エクササイズが、【スーパーマンエクササイズ】です。うつ伏せの状態で手足を同時に持ち上げるシンプルな動きで、腹筋だけでなく背中・お尻・脚まで幅広く刺激。お腹を中心に全身を引き締め、肥満予防や姿勢改善にもつながります。
スーパーマンエクササイズ
（１）うつ伏せになり、両腕を真っ直ぐ上に伸ばし、両脚を床から少し浮かす
▲胸は床から少し浮かすイメージで腰を反りすぎないように注意してください
（２）両腕と両脚を同時に床から浮かせる
▲動きと同時に体や骨盤がぶれないように体勢をキープすることに意識を向けてください
（２）の姿勢の後、（１）に姿勢に戻って１回とカウント。回数は“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹と背中の両方の筋肉に意識を向けながら行うこと」がポイント。体のラインの変化は自信につながるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞