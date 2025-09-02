男性の心を傷つけることに…。恋を叶えるために「やらない方がいいこと」
男性は気になる女性の何気ない言動に心を傷つけられると、恋心をなくしてしまうことも。
そこで今回は、恋を叶えるために「やらない方がいいこと」を紹介します。
お節介を焼いて尽くしすぎる
女性としては好きな男性の役に立ちたくて、どうしても好きな男性にお節介を焼いたり、尽くしたりしたくなってしまうもの。
でも、それがあまりに過剰だと男性は自分の習慣や行動を否定されているように感じて、「俺は何もできないと思われているんだ」「彼女に下に見られている」と傷ついてしまうでしょう。
男性の厚意や手助けを遠慮する
男性は気になる女性に対して「役に立ちたい」「頼りにされたい」と思っているもの。
そんな男性が見せる厚意や手助けを「大丈夫です」といつも遠慮してしまっていると、「自分では役不足か…」と男性の心を傷つけることになってしまうでしょう。
女性としては「気になる男性に迷惑をかけたくないから」と言う気持ちでしょうが、そう受け取る男性は少ないので、気になる男性との関係を育みたいなら、むしろ遠慮しないで厚意や手助けを素直に受け取る方が賢明です。
男性の心を傷つけてしまうと、男性の恋心を冷めさせてしまうことになりかねないので、特に今回紹介した言動をしないように十分注意していきましょうね。
🌼彼女とは付き合えない。男性が「この子キツい」と感じる瞬間