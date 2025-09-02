ただの不倫が本気モードに。男性の気持ちが大きく変わる「瞬間」
男性としては最初は遊び目的の不倫の関係であっても、いつしか本気になることも。
そうなると、なかなか関係が切れなくなってしまうことも。
そこで今回は、そんな不倫中の男性が本気モードに気持ちが大きく変わる「瞬間」を紹介します。
他の男性の存在を脅威に感じた時
あくまで遊びの関係と双方に割り切っていると、相手が他に誰と付き合っていようがあまり関心を持たなくて済むもの。
そこが不倫関係の魅力とも言えますが、男性によっては不倫相手の女性の男性関係に嫉妬を感じたり、他の男性の存在を脅威に感じたりするようになることがあります。
精神的にもつながりたいと感じた時
あくまで遊びの関係ということで、女性の人となりや価値観などに男性はあまり興味を示してこなかったかも知れません。
でも、それだけには収まらないようになって、女性の趣味に興味を持ったり、女性と何をして過ごすかに興味が向き始めると、男性は精神的にもつながりを求めるようになってきたということ。
まさに男性にとって単なる遊びの関係でなく、本気モードになっている証拠と言え、女性の内面的な部分を深く知るための行動を始めます。
単なる遊びの関係では済まされないような関係性を男性が求めてきたら、男性は本気になっているということ。
とは言え、客観的に見れば不倫関係であることは間違いないので、このままお互いに本気モードに移行するべきか、それとも感情を抑えるための行動を取るべきか、慎重に判断してくださいね。
🌼離婚はしたくないけど…。不倫する男性が持つ「身勝手な考え方」