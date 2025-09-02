激怒した選手の父親が13歳相手GKに激しい暴行…イタリアU-14世代の試合で衝撃事案「最悪の事態は避けられた」
8月31日にイタリアで行われたU-14チーム同士の一戦で試合終了直後に選手同士の対立が発生し、その際に激怒した選手の父親が13歳の相手GKに暴行する事件が発生した。イタリア公共放送局『イタリア放送協会(RAI)』や『スカイ』などが伝えている。
複数の現地報道によると、トリノで行われたU-14世代のカルマニョーラ対ボルピアーノ・ピアーネゼで試合終了直後に両チームの選手同士が対立したという。するとそこにカルマニョーラの選手の父親が乱入。13歳の相手GKを殴ったり蹴ったりするなどの暴行をし、救急車で搬送されるほどの怪我を負わせた。GKは足首の骨折や頬に強い打撲を負うなどの重傷で、首にコルセットを巻く痛々しい様子も公開されている。
暴行した父親は両チームのスタッフによって押さえられたといい、「起こりうる最悪の事態は避けられた」とも伝えられるほどの興奮状態だった模様。カルマニョーラのクラブ会長は親子揃ってチームから追放することを明らかにし、「私たちは愚かな人物を迎え入れてしまった」と謝罪した。
この事件は複数のイタリアメディアが一斉に報じるだけでなく、スペイン大手紙『ムンド・デポルティーボ』も伝える事態になっている。
