血色感と透明感で旬顔に！【＆be】大人の洒落感を引き出す限定色「アイシャドウ＆リップ」
「いつものメイクがなんだかマンネリ…」そんな時こそ、新しい色をプラスしてアップデートするチャンス。人気ブランド【＆be（アンドビー）】から数量限定で登場した新作アイシャドウとリップは、大人世代にぴったりな“洒落感と透明感”をまとえる優秀アイテムです。肌なじみがよく、それでいて表情をぐっと引き立ててくれるカラー展開は、オンでもオフでも活躍間違いなし。今回はその魅力を詳しく紹介します。
【新色＆限定色】質感で差がつく大人のアイシャドウ
「パレットアイシャドウ」に新色と限定色の２種類が登場。どちらもシーンを問わず使えるカラーで、大人メイクを格上げしてくれます。４色とも使いやすい質感で、単色でもグラデーションでも美しく仕上がるのが魅力。ナチュラル処方（自然由来指数72%以上）なので、デイリーに取り入れやすいのもポイントです。
新色「ナチュラルベージュ」は、陰影を自然に引き出すベージュ系のパレット。
▲＆be「パレットアイシャドウ」 新色ナチュラルベージュ ￥3,300（税込）
上品な輝きと透明感をさりげなくプラスし、洗練された印象を演出できます。一方、限定色「ティートリーツ」は、ほんのりスモーキーなソフトピンク。
▲＆be「パレットアイシャドウ」 限定新色ティートリーツ ￥3,300（税込）
血色感と温かみを与えつつ、可愛らしさに偏らない“大人の甘さ”を添えてくれます。
【数量限定】洒落感を添えるシアーリップ
「シアープランプリップ」から登場した限定２色も見逃せません。とろけるようなテクスチャーとグロウオイルの配合で、上品なツヤと血色感を与えてくれるリップです。
▲＆be「シアープランプリップ」 全２色 各￥2,200（税込） ※数量限定
「マンダリンレッド」は、オレンジニュアンスを含んだフレッシュな赤。顔色を明るく見せながら、モード感のある仕上がりを叶えてくれます。一方、「ピーチピンク」は、やわらかで甘すぎない色味。自然な血色をプラスしてくれる万能カラーで、オフィスシーンにもぴったり。どちらも強すぎない発色で、ミュートメイクやスモーキーメイクとの相性も抜群で、季節を問わず幅広く使えるカラーです。
大人メイクのアップデートは“血色感×透明感”がカギ
今回の限定アイテムに共通するのは、“肌なじみのよさ”と“透明感”。派手すぎないのに、顔立ちそのものを引き立ててくれるため、大人世代にとって心強い存在です。アイシャドウは「抜け感と陰影」で自然に目力を演出し、リップは「血色感とツヤ」でフレッシュな印象に。マンネリしがちなベーシックメイクも、この限定色を加えるだけで一気に“旬顔”へとアップデートできます。秋以降のメイクにも長く活躍してくれるはずなので、ぜひ早めにチェックして、旬顔を先取りしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞