無自覚に男心を弄ぶ。彼氏に「近づかせたくない女」の特徴とは
男性が彼女持ちかに関係なく何かとちょっかいを出す女性っているもの。
そういう女性に自分の彼氏に近づいて欲しくないものですが、どういう女性に注意しておけば良いのでしょうか？
そこで今回は、そんな彼氏に「近づかせたくない女」の特徴を紹介します。
誰彼かまわず相談を持ちかける女
誰彼かまわず相談を持ちかけるタイプの女性は彼氏に近づかせたくないもの。
男性は頼りにされることで承認欲求を満たされますし、相談を持ち掛けられるだけで「人として信頼されている」と思ってしまい、単なる好意が恋心に変わることは少なくありません。
躊躇なくスキンシップやボディタッチをする女
躊躇なく男性にスキンシップやボディタッチをする女も彼氏に近づいて欲しくないもの。
男性は女性との身体の接触が増えれば増えるほど、本能的に女性に気持ちを持っていかれる傾向があり、しかも「彼女に好意を持たれているだろう」と感じ始めてしまうところがあります。
しかも、そういう女性に限って恋心などなく、いたずら心で男性を揶揄うような感覚なのも厄介なポイントです。
男心を弄ぶような女性の言動に彼氏の気持ちが揺らいでしまうと一気に関係が悪化するケースもあるので、ぜひそんな女性が彼氏の周りにいないか警戒していきましょうね。
🌼調子に乗らせない。常にマウント取ろうとする「ウザい女」の対処法