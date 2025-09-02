一途な証拠です。男性が「本命の女性限定」でする行動
男性と付き合っていると、彼にとって自分が本命の相手なのか確認したくなるもの。
そこで今回は、男性が「本命の女性限定」でする行動を紹介するので、彼氏に当てはまるかチェックしてみてください。
｜忙しくても会う時間を作ってくれる
お互いに仕事をしていると、予定を合わせづらいことってあるはず。
特に男性は仕事中心にスケジュールを組む傾向があるため、なかなか自分の時間を作るのが難しいかもしれません。
そんな彼の行動に気付いたら、時間を作ってくれたことへの感謝の気持ちをさり気なく伝えてあげましょう。
｜あなたを夜遅くまで付き合わせない
好きな人と過ごす時間は、あっという間で気付けば外は真っ暗ということもあります。
お別れの時間になるにつれて、寂しくなるのは男性も一緒ですし、あなたともっと一緒にいたいと思っているかも。
でも、男性は本命の女性には遅い時間まで付き合わせません。
男性の方から早めの解散を提案してきても、それはあなたのことを大切に思っている証拠として受け止めてください。
｜マメに連絡をとる
マメに連絡をとることも、男性が本命女性にとる行動の１つです。
男性はシングルタスクなので、仕事中に他のことを考えることは滅多にありません。
それでもあなたと連絡をとるのは、あなたに対して本気という証。
会えない時間もあなたと繋がっていたいという愛情の表れなのです。
｜あなたのことをすごく心配してくれる
あなたが体調を崩した時や気分が落ち込んだ時に本気で心配してくれる男性はいませんか？
風邪を引いただけ、嫌なことがあっただけでも、すごく心配してくれているとしたら、彼はあなたを本気で好きということ。
男性の本気度を知りたかったら、体調を崩した時や気分が落ち込んだ時の態度をチェックしてみましょう。
ほんの些細な行動の中に、男性のあなたへの本当の気持ちが隠れているもの。
そんな彼の誠意あふれる本気サインを見逃さないようにしましょうね。
