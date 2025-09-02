本気の恋じゃないから。男性が「都合のいい女だけ」にする行動
男性の中には都合のいい女を作ろうと日頃から行動している人もいます。
では、そういう男性かどうか、何を以って判断すればいいのでしょうか？
そこで今回は、男性が「都合のいい女だけ」にする行動をチェックしてみましょう。
関係の浅い段階から「好き」と言ってきた
知り合って間もないうち、関係の浅い段階から「好き」とすぐに言ってくるような男性ほど遊び相手を探している可能性が高いです。
そして、いつしか自分にとって都合良く扱える女性に仕立てたいという願望を持っています。
どんな状況でも女性を褒めようとする
遊び相手の女性と男性は無用なトラブルを起こしたくないので、どんな状況であっても女性を褒めようとしてくるもの。
そういう男性のために料理を作ってあげたり、部屋の掃除をしてあげたり、欲しいものを買ってあげたりなど尽くすような行為をしてあげると、たとえ不快に感じていても「俺のためにそこまでしてくれて嬉しい」「尽くしてもらえる自分は幸せ者」という雰囲気を出してくるでしょう。
そうすることで、女性を自分にとって都合の良い存在に仕立てようとします。
男性にとって「都合のいい女」は、どう頑張っても本命になれない可能性が高いので、もし交際中の男性の行動が１つでも今回紹介した内容に当てはまるようなら、一度冷静にその男性との真の関係性を確かめてくださいね。
