俳優の堀田真由さん（27）が2日、ヘルスケアメーカーのイベントにフリーアナウサーの直川貴博さん（31）とともに登壇。10年後なりたい姿を明かしました。

今年デビュー10周年を迎えた堀田さんのデビュー当時の写真が公開されると堀田さんは「恥ずかしい〜若い〜」と恥ずかしがりながらも「16歳とか17歳とかですね。たしかこれは1作品目のロケの時に撮った写真なんですけど。おだんご（の髪形）がちょっと10年前を物語ってますね」と、はにかみながら振り返りました。

■10年後に目指す姿「大きな人間になりたいな」

今年デビュー10周年を迎え、さらにこれから10年後の未来、どのような姿になっていたいか聞かれた堀田さんは「柔軟でしなやかな心を育てていけたらいいな」と回答。

具体的にどのような人になりたいか聞かれると「強い風に揺られてしまうような日もあると思うんですけれども、そういう時でもしっかりと根を張って立っていられる強さだったり、柔軟でしなやかな心を持つことによって、自分以外の周りの大切な人たちにも愛だったりとか、振りまいていける。周りの人にも気配りができるような、大きな人間になりたいなというふうに思っています」と意気込みました。

また、10年後に向けて“コツコツやっていること”について堀田さんは「10年後も美しく輝いていられたらいいなって思っているので、もちろんスキンケアも、ヘアケアも。やっぱり外見的な面にいろんな部分で自分なりのこだわりを持って時間をかけたり。あとはすごくご飯が大好きなので、ご飯を食べて自分のメンタルを整えたりとかして、将来に向けてもいろいろと体の中からもいいものを、取り入れられたらいいなっていうふうに思っています」と明かしました。

堀田さんが出席したのは、『ミノン アミノモイスト』新ミューズ＆新TV-CM発表会です。