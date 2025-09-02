【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１日、インドとの貿易交渉を巡り「彼らは今になって関税をゼロにすると提案してきた」とＳＮＳで明らかにし、「時すでに遅しだ。何年も前にそうすべきだった」と批判した。

中国でロシアのプーチン大統領と会談し、関係強化を図るインドのモディ首相をけん制する狙いとみられる。

トランプ氏は、インドとの貿易関係について「彼らは我々に膨大な量の商品を売りつける一方で、我々は彼らにほとんど何も売っていない。何十年にもわたって一方的な関係が続いてきた」と主張した。理由に関して「インドが我々に課してきた関税がどの国よりも高く、我々の企業がインド市場に参入できなかったからだ」と言及し、不満をあらわにした。

モディ、プーチン両氏は１日、中国・天津で開かれた上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議で、プーチン氏の大統領専用車「アウルス」に同乗して会場に向かうなど緊密ぶりをアピールした。モディ氏はプーチン氏と車内で並んで座る写真をＳＮＳに投稿していた。

トランプ米政権は８月下旬、ウクライナ侵略を続けるロシア産の原油をインドが購入しているとして、インドに課す関税を従来の２倍となる５０％に引き上げた。インドは強く反発しており、米印の対立が鮮明になっている。