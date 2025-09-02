巨人は２日のヤクルト戦（京セラ）に４―１で勝利。先発の戸郷翔征投手（２５）６回１失点の好投で今季５勝目を挙げた。

苦しみながらも試合を作った。戸郷は初回一死から三者連続四球で満塁のピンチを招くも、オスナを併殺打に打ち取って無失点スタート。内海コーチからは「前回の登板で初回に失点した事を意識しすぎて、初回のピンチは慎重になりすぎているように見えた」と評された右腕は３回には村上に適時二塁打を浴びて先制点を献上。しかし４回の攻撃で「二死走者なしだったので長打を狙っていました。最高の結果になって良かったです」と中山が値千金の６号ソロを放ち試合を振り出しに戻った。

１―１の５回には二死から安打と２四球で再び満塁の危機を招いたが、オスナを内野ゴロに打ち取って得点は許さず。若きエースの粘投に応えようと打線は直後の５回の攻撃で一死満塁から吉川が押し出し四球を選び勝ち越した。

その後も、粘り強く投げること６回１１４球。救援陣がリードを守り切った。戸郷は「ランナーを背負うケースも多く、先制もされましたが、なんとか最少失点で粘ることができました」とまずますの手ごたえを明かした。