¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ¾¾»³ÆàÌ¤¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡¡11Ç¯´Ö¤Ïàµ±á¤Î£±Ê¸»ú¡ÖËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Îà¥·¥À¥Þ¥Äá¤³¤È»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê£²£·¡ËÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½ºî½ê¡Ë¤¬¡¢£±£±Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Î¥Ñ¡¼¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¡¢¥à¥é¥ê¥¿¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥Ê¡¼ÁÈ¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ìÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥À¥Þ¥Ä¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¢¹ñ¸å¤Î²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Çº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£Â³¤±¤Æ¾¾»³¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²ù¤·¤µ¤äÈá¤·¤µ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥³¡¼¥È¤ËÁ´¤ÆÃÖ¤¤¤Æº£¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ê¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À£±£±Ç¯¤ò´Á»ú£±Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤è¤¦ÊóÆ»¿Ø¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¾¾»³¤¬¡Öµ±¡×¤ÈÈ¯É½¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¶ìÏ«¤äº¤Æñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡£º£»×¤¦¤ÈÁ´Éô¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢»ÖÅÄ¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê£²£¹¡á£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡Ë¤ÈÁÈ¤à¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤äÂç¤¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÄ©Àï¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¾¾»³¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Å¾¸þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï¹ñÆâÂç²ñ¤Î¤ß¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£¡ÖÉñÂæ¤ÇÀï¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡£ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ç£²¿Í¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯¡£