Image: ©2025 映画「8番出口」製作委員会

95分間の"異変探し"を劇場の大スクリーンで。

映画『8番出口』、楽しみのあまり劇場公開日の朝1番の回で見てきました。結論から言うと想像を超える面白さで、ゲームの再現度が非常に高かったのに加え、良い意味で期待を裏切られました。さらに、IMAXで観て大正解でした。

『8番出口』は個人ゲーム開発者のKOTAKE CREATE氏がたった1人で制作したゲームで、地下通路に迷い込んだ主人公が"異変"を探しながらゴールの8番出口を目指すというもの。「異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。異変が見つからなかったら、引き返さないこと。」のルールは実写映画版でも引き継がれています。

ストーリーのない無限ループゲームをどう実写映画化するのか。気になっていた方もきっと多いと思いますが、個人的には映画を観る前と観た後ではガラッとと印象が変わる作品でした。そこで今回は映画『8番出口』を観る前に知っておくと、より楽しめる8つのことをお伝えします。

1. 映画『8番出口』は、観客も異変探しができる新感覚の作品

映画『8番出口』の凄いところは、観客も異変探しに参加できるようなカメラワークが工夫されていたこと。ワンショット風や一人称視点のシーンが良い意味でゲームっぽさを出しているため、斬新な映像体験が感じられるはずです。

全編にわたって異変が多く隠されているので、しっかり集中して観るためにもコンディションは万全に。

2. ゲームを遊んでから映画を見ると、何倍も楽しめるはず

本作の舞台となる地下通路ですが、ゲームをプレイしたことがある方ならそのリアルな再現度に思わずニヤリとしてしまうはず。

ゲームオリジナルの異変も映画本編に登場するので、まだゲームを遊んでいないという方で時間に余裕がある方は、ぜひ「8番出口」をプレイしてから映画を観ることをオススメします。

3. 主演の二宮和也さんは、"脚本協力"でも参加している

主人公の"迷う男"を演じた二宮和也さんですが、実は映画『8番出口』の脚本協力としても参加しています。ゲーム好きの二宮さんが演じ、制作としても携われたからこそ、ぐっと引き込まれる物語に仕上がっていたんだと思います。

4. 河内大和さん演じる"歩く男"に注目して見てほしい

映画化発表映像から登場していた"歩く男（おじさん）"、実写映画版では河内大和さんが演じられています。

まるでゲームの世界からそのまま飛び出してきたようなおじさんの再現度は非常に高く、個人的には本作のMVPと感じました。ぜひ注目してご覧ください。

5. ホラー/ミステリー作品ではあるけれど、めちゃ怖いわけではないためご安心を

ゲーム同様にホラー要素が散りばめられている本作。ビクッとする場面や一部グロテクスな映像は確かに含まれています。

ですが、ハラハラドキドキしながらも、怖すぎない絶妙なバランスだったため、ホラー映画がニガテという方でも問題はないはずです。おそらく...。

6. IMAXでの鑑賞がおすすめ。理由 大画面で見ると、異変を見つけやすい

最初は正直IMAXで見るか悩んだ筆者ですが、結果としてIMAXの大スクリーンで見て正解だったと感じました。

何が良かったかというと、画面がデカい＝異変を見つけやすかったんです。スクリーンサイズがデカければデカいほど異変探しが捗るのは間違いないと思うので、ぜひIMAXの巨大スクリーンで観ることをオススメします。

7. IMAXでの鑑賞がおすすめ。理由◆О枴僂榔覗だけでなく、音にも現れる

IMAXは映像のみならず、音が良いのも特徴の1つです。本作は効果音や環境音など、音にも相当力を入れていた作品だったので、IMAXで鑑賞することで最高の環境で映画を楽しむことができますよ。

IMAXスクリーン以外で鑑賞する場合でも、できる限り音の良いスクリーンで見ることをオススメします。没入感たっぷりで楽しめるはずですので。

8. 鑑賞後は感想を語り合いたくなる。誰かと一緒に行くと良いかも

筆者は本作を1人で鑑賞したのですが、今は映画『8番出口』を見た人と感想を語り合いたくてウズウズしています。

劇中に登場した異変やいくつかのシーンについて内容を語り合いたくなるような映画だったので、誰かと見に行ってもワイワイと盛り上がれる作品だと思いますよ。

1回見ただけでは見つけられなかった異変が恐らくいくつもあると思うので、近いうちにもう1度無限ループの世界に迷い込んでみようと思います。

映画『8番出口』は全国の劇場で現在上映中です。

Source: 映画『８番出口』, YouTube (1,2)