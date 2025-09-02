古川雄大が主演を務めるNHK夜ドラ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』（群馬編・茨城）の放送開始日が12月8日に決定した。

参考：橋本愛、古川雄大らが『べらぼう』劇中劇で雰囲気一変！ 「花魁役も見たかった」

本作は、ゆったり、ほっこりできて、明日ちょっと頑張ろうと思えるオリジナルドラマ。日本全国の魅力的な食材を探して旅をする百貨店のバイヤー・結稀宏人が、その土地で生きる人々のパワーや優しさ、そして土地ならではの食材や料理に触れることで、少しずつ生きるエネルギーが満たされていく模様を描く。

2025年8月にNHK BSで放送された本作が、「群馬編」「茨城編」とそれぞれ各4話に分けて「夜ドラ」としてNHK総合でされる。

主人公・結稀を古川が演じるほか、「群馬編」には小林涼子、井森美幸、渋川清彦、あらいすみれ、金井美樹、田村泰二郎、「茨城編」には金子岳憲、瀧七海、磯山さやか、竹財輝之助、高橋努、黒沢かずこ、本田博太郎がキャストに名を連ねている。

コメント●古川雄大（結稀宏人役） 『コトコト』群馬編・茨城編がNHK総合にて放送されることになりました。さらに、シリーズ第一弾・第二弾の富山編・新潟編もNHK BSで再放送されます。『コトコト』は、それぞれの地域の特徴や、名産品、悩みなど人々の思いが重なり合い、あたたかな人間ドラマとして描かれていきます。ご覧いただいたあとに、まるでスープを一口飲んだようなやさしい余韻を味わっていただける作品です。このドラマをより多くの皆さまに観ていただける機会をいただき、とても幸せに思っています。ぜひ再放送の富山編・新潟編とあわせてお楽しみください！

●堀内裕介（制作統括）『コトコト』群馬編・茨城編が、「夜ドラ」として放送されます！主人公・結稀宏人（古川雄大）の初ロマンス、新たに登場する相棒・根本進（三宅弘城）との「でこぼこコンビ」の活躍、そして「群馬県」と「茨城県」それぞれが持つ土地の魅力--。いろんな「おいしい」がつまったスープのような『コトコト』を、ぜひ“ご賞味”ください。

（文＝リアルサウンド編集部）