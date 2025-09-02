定番のオトナなアクセといえば…？おしゃれ上級者な「大胆使いアクセ」まとめ
洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め……。ってコは、小物を使ってみるのはいかが？そこで今回は、中川紅葉とともに、一気に大人っぽくなる「存在感抜群なアクセ」をご紹介します。取り入れるだけで華やかさをまとえるアクセで上級者なおしゃれさんをめざして♡
“アクセは大胆使い”で一気に大人っぽ
しゃれ感アップなジュエリーマジック♡
定番のオトナなアクセといえば、やっぱり、シルバー＆ゴールドのジュエリー。
耳元は存在感を意識して、デコルテや手元は重ねづけでこなれ感をだす。
そんな指先まで抜かりない、上級者なおしゃれさんをめざそう。
Cordinate 大ぶりイヤリングで即主役顔
これだけでレトロなムードにシフトできるイヤリング。その絶大な存在感で、自然と顔まわりに視線を集中させて♡
Item 【ABISTE】パール×ゴールドイヤリング
どんなコーデもクラシカルに落とし込める大粒パール。コーデを一気に上品な雰囲気に。
Item 【RANDA】お花イヤリング
オトナな色気を演出してくれる。花デザインが繊細で可愛い♡
Item 【ABISTE】ゴールド×パールフリンジイヤリング
動くたびに揺れるフリンジが新鮮でキュート。ゴージャスなアクセでまわりと差をつけて♡
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉