日本×タイのグローバルプロジェクト『BASKETPROJECT』より、毒かわいいラブポップソング「Lock you na!!!」リリース
ソニーミュージックジャパンがタイ・バンコクを拠点に展開するグローバルアーティスト育成プロジェクト『BASKETPROJECT』から、第3弾シングル「Lock you na!!!」が9月2日に配信リリースされた。
■愛されたい気持ちと少し強気な乙女心をポップに描く毒かわいいラブポップソング
「Lock you na!!!」は、愛されたい気持ちと少し強気な乙女心をポップに描く毒かわいいラブポップソングで、作詞作曲はボカロP・ふるーりが担当。日本語、英語、タイ語を織り交ぜたグローバルな歌詞と一度聴いたら耳に残る中毒性のあるメロディでネオアジアガーリーな世界観を表現している。
リリース情報の公開と合わせてMVも解禁となった。ぜひチェックしてみよう。
■リリース情報
2025.09,02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Lock you na!!!」
■関連リンク
『BASKETPROJECT』OFFICIAL X
https://x.com/basketproject1
『BASKETPROJECT』OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCz1nJ3nEXo1LKf3xPMygBOQ