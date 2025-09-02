石川祐希、世界選手権へ手応えと課題「ブロックディフェンスは成果が出ていた」

2日（火）、有明アリーナで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子ブルガリア代表にセットカウント4-0（25-20、26-24、25-20、25-15）で勝利した。

ネーションズリーグ（VNL）2025の予選ラウンドで対戦した際にはストレートで敗れた相手に対し、3セットを先取した日本。追加で行われたボーナスセットも奪い、完勝を収めた。

試合後、キャプテンの石川祐希が記者会見に出席し、試合を振り返った。

VNL以来の久々の実戦となったが、満員の観客の前でのプレーに石川は「たくさんのお客さんの前でプレーできたことを本当に嬉しく思います」と感謝。ブルガリアを圧倒した試合内容については「悪くなかったと思います」と手応えを感じており、特に「ブロックディフェンスのところでは非常に成果が出ていた」と強調。VNL後から現在の合宿にかけて取り組んできた成果が、徐々に試合に表れていると自信を示した。

日頃の練習の成果が出た部分として、石川はブロックディフェンスを具体的に挙げた。「ブロックの締めるところ、開けるところ、少しずつ明確にできた」とし、相手スパイカーに応じたディフェンスの形が「今日ははまっていたと思います」と自信を見せた。また、攻撃のオプションについても「仕掛けるところは仕掛けて、結果的には相手の点にはなっていますけど、形としてはいいものは少しずつ出ていた」と、試行錯誤の中にも確かな進歩を感じている様子だった。

一方で、今後の課題としては攻撃のバリエーションを挙げた。クイックやパイプ攻撃の活用について「使っていると思っているので、それが点になった、なってない、合ってるか合ってないかは置いておいて、真ん中を増やすところはチームとして課題を持ってやっている」とコメント。中央からの攻撃については今なお取り組んでいる段階のようだ。

壮行試合は残り3試合。石川は「イタリアとの親善試合もあるので、そこで世界選手権前の試合感を取り戻して、世界選手権に臨めるようなこの数日にしたい」と語り、来る大舞台へ向けてさらにコンディションを上げていくことを誓った。

次戦は3日（水）19時より、再びブルガリアと対戦する。