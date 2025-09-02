＜“微妙な季節”何着る？＞ マニアが【ユニクロ】で選ぶ！「正解アイテム」

朝晩は少し涼しくなったとは言え、日中はまだまだ残暑が続く微妙な時期。今買い足すならどんな服が正解？ その答え、週5で【ユニクロ】を着るマニアライターにまかせて。今回は、夏 → 秋へのシフト期におすすめの「正解アイテム」をピックアップ。夏トップスに重ねるだけで秋が先取りできる羽織りものや、今から秋まで長く活躍するサマーセーターをご紹介。どれも買って本当に良かったアイテムばかりなので、自信を持ってご紹介します！

夏はノースリトップス、秋はレイヤードで着回しできるニットベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

店頭でひと目惚れし即購入したニットベスト。ミドルゲージの編み地で、コンサバになりすぎずにほどよいカジュアル感を醸してくれる1枚です。メンズならではのざっくりとしたシルエットで、着るだけで、さりげなく体型カバーも。暑さが残る今の時期は、ブラトップの上に重ねてヘルシーに肌見せするのがおすすめ。秋冬もシャツやTシャツと合わせて、ガンガン着回す予定です！

Tシャツ感覚で取り入れられる上品サマーセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\1,990（税込）

暑い時期のファッションはシンプルになりがち。ワンツーコーデがサマにならない……。そんなときにぴったりなのが、大人が着映えるミラノリブセーターです。Tシャツよりも上品、それでいてTシャツ感覚で気軽にコーデに取り入れられるのが魅力。ボックスシルエットとストレッチ性のある編み地で着心地抜群。しかもニットなのに洗濯機OKというのも嬉しいポイント。普段のトップスからチェンジするだけで、ほんのり秋ムードを加えてくれる1枚です。

見た目も着心地も涼しいシアーシャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ 」\1,990（税込・セール価格）

今季も引き続きトレンドの肌見せファッション。大人が品良く取り入れるなら、ほどよい透け感のシアーシャツがぴったり。楊柳のような表面感のある素材で高見えし、お尻周りをカバーしてくれる、長めの丈感もお気に入りです。軽やかで涼しい着心地で、残暑が厳しい今の時期にも大活躍。夏はブラトップと合わせてヘルシーに、秋冬はジャケットやブルゾンをプラスして大人カジュアルにきめるのもおすすめ。

カラーリングと丈感が最高なオックスフォードシャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ / ストライプ」\3,990（税込）

好きすぎて3色買いしたオックスフォードシャツ。最初は「夏に着るには厚いかも」と感じたのですが、コットンレーヨン混素材ということもあり、一日中着てもサラリと快適でした！ 体のラインが出ないボックスシルエットで、旬のワイドジーンズやバレルレッグパンツと合わせると相性抜群。ワイドプリーツスカートを合わせれば、トレンドのプレッピースタイルが即完成します。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子