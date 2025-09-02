◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

巨人の戸郷翔征投手（25）が2日のヤクルト戦（京セラドーム）で先発し、6回4安打1失点の粘投で5勝目を挙げた。

初回1死から3連続四球を与えて1死満塁のピンチを招いたが、オスナの強烈な打球は三塁手正面のゴロで三ゴロ併殺となり、無失点で切り抜けた。2回にも2死から岩田に二塁打され、得点圏に走者を背負ったが奥川を空振り三振に打ち取った。3回2死二塁から村上に初球の低めの直球を中前に運ばれ先制を許すなど、なかなかリズムを取り戻せなかった。

5回には1安打2四球で2死満塁と走者を背負ったが、オスナを遊ゴロに仕留めた。6四球と苦しみながらも6回まで最少失点で切り抜け、開幕戦となった3月28日以来の投げ合いとなったヤクルト先発・奥川よりも少ない失点で乗り切り、勝利をつかんだ。

試合後、阿部監督は降板後の戸郷と話していた点について問われ「ちょっと変化球の時にね、緩みが出るので、バッターからだと分かるよ、っていうのはね、それはちょっと課題かなっていうのは、次の登板までに練習してくれって言うのは言いました」と語った。

さらに捕手の岸田と、配球面について話をしたことにも触れ「（配球に）応えられなかった投手に対して、ちゃんと自分で指摘しなさいというのは言いましたね。初球、様子見てボールから入って、その次ボールじゃどうしようもないし、外の真っすぐ、ボール球から様子見ようと思ったやつが、ど真ん中まで来て、打たれたって言うのは、こういうのはね、キャッチャーとしては、全てが崩れてしまう」と説明した。

さらに「僕らが怒るのは簡単なんですけど、やっぱり現場で出ている、受けているキャッチャーが言ってあげた方が、僕は効くんじゃないかなと思っている。僕はどやしてましたけどね、いつも。そういうことを言うのも、キャッチャーの仕事なんで。勝つためにやるわけですから。負けようと思ってボールから入るわけでもないし。様子見るわけでもない。その辺のことです。話したのは」と続けた。