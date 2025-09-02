【プロ厳選アマプラ名作】誘拐された少女はなんと……『アビゲイル』はR15+指定ならではの表現もてんこ盛り！
映画からドラマまで、数多くの魅力的な作品が見放題のAmazonプライムビデオ。毎月、話題作が続々とラインナップに追加されています。
本記事では、Amazonプライムビデオで見放題の作品の中から、ゆるめに真面目にツッコむ映画レビュワー・ヒナタカさんが厳選した名作を紹介します。今回ピックアップする作品は、『アビゲイル』です。
▼映画ライターが考える『アビゲイル』の魅力は？
ヒナタカ：「『犯罪グループが誘拐したのは吸血鬼の少女だった……！』というアイデアのホラーながら、決して出オチで終わらせず、『日光が弱点』『かんだ相手は眷属になる』などの吸血鬼の基本設定と、少女がバレリーナという点もしっかりしっかり生かしたアイデアの数々、そして豪華な屋敷での『かくれんぼ』とシチュエーションを目いっぱいに生かした作品です。犯罪グループの面々の特徴もタイトに語っており、特に女性主人公にしっかり感情移入できるのもよいところ。あるポイントからはR15+指定ならではの『出血サービス』もてんこ盛りです」
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
コメント監修：ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:All About ニュース お買いもの部)
本記事では、Amazonプライムビデオで見放題の作品の中から、ゆるめに真面目にツッコむ映画レビュワー・ヒナタカさんが厳選した名作を紹介します。今回ピックアップする作品は、『アビゲイル』です。
『アビゲイル』は「出血サービス」がてんこ盛り!?2023年に公開された映画『アビゲイル』。Amazonプライム会員であれば、誰でも無料で楽しむことが可能です。
ヒナタカ：「『犯罪グループが誘拐したのは吸血鬼の少女だった……！』というアイデアのホラーながら、決して出オチで終わらせず、『日光が弱点』『かんだ相手は眷属になる』などの吸血鬼の基本設定と、少女がバレリーナという点もしっかりしっかり生かしたアイデアの数々、そして豪華な屋敷での『かくれんぼ』とシチュエーションを目いっぱいに生かした作品です。犯罪グループの面々の特徴もタイトに語っており、特に女性主人公にしっかり感情移入できるのもよいところ。あるポイントからはR15+指定ならではの『出血サービス』もてんこ盛りです」
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
コメント監修：ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:All About ニュース お買いもの部)