その行動、逆効果です。「不倫相手を忘れられない夫」に妻がとるべき“効果的”な行動とは？
「夫が不倫をした。どうやら、まだその相手を忘れられないらしい……」。そんな現実を前に、胸が張り裂けそうになる女性も多いことでしょう。夫の心がまだ相手に向いていると感じた時、妻としては「早く忘れて」「私ではダメなの？」と夫を責めたくなるもの。
その行動、実は逆効果です。夫の心を取り戻したいのであれば、「責める妻」ではなく「理解しようとする妻」になることが、夫婦再生への大きな一歩となります。今回は、不倫相手に未練を残し続けている夫に対して、妻としてどう向き合うべきかを具体的に解説します。
【動画】夫がまだ“不倫相手を愛している”ときにすべきこと
けれども「いつまで引きずっているの？」「早く忘れてよ」と責める言葉は、夫にとって大きなプレッシャーになります。その結果、妻との距離をさらに広げてしまうことになりかねません。
不倫や浮気は「日常」ではなく、多くの場合「刺激」や「現実逃避」が目的です。必ずしも「本気の愛」とは限りません。それにもかかわらず妻が責め立てると、夫はかえって心を閉ざし、防衛本能から妻への罪悪感を打ち消そうとします。
「責める妻」から、夫の心はますます遠ざかるのです。
苦しくならないためのヒントは、「感情を一度切り離して、事実だけを見ること」です。「まだ夫の気持ちが揺れていることもあるのね」と、自分の感情を挟まず、現実だけに目を向けてみましょう。
これは「許す」ことでも、妥協することでもなく、ただ「今はそういう状況なんだ」と受け止めるだけです。
「夫を責める」あるいは「自分を責める」ではなく、冷静に現実を把握する。これが妻自身の心を守るための第一歩となります。
例えば、「一緒にいると癒されたのかもしれない」「『ありがとう』と感謝の気持ちをきちんと言葉にしてくれたのかもしれない」「外見に気を配っていたのかもしれない」といったように、夫の気持ちを想像してみましょう。
もちろん、必要以上に相手を掘り下げたり、自分を追い込んだりする必要はありません。ただ、夫がどんなことを求めていたのかを探る姿勢を持つだけで、「責める妻」から「理解しようとする妻」へと変わることができます。
具体的には「家では笑顔を増やそう」「『ありがとう』『おつかれさま』と声をかけよう」「今より少しだけでも家でのファッションやメイクに気を配ろう」といった小さな変化は大きな力になります。
変わらないままの妻でいると、夫は「やっぱりあちらの方がよかったな」と不倫相手に未練を持ち続けてしまうかもしれません。反対に、少しでも変化を見せようと努力する妻には「新しい魅力」が生まれ、夫の心を引き戻すことができるのです。
実際、健気に努力する妻を見て、夫が心を動かされる場面を私は数多く目にしてきました。
私がいつもお伝えしているのは、「自分の心を守るために、『私はこの夫婦関係にしがみつかなくても生きていける』という立ち位置を持つこと」です。夫に依存しきらず、自立して生きる強さを持つこと。
これは離婚だけを意味するのではありません。むしろ、精神的に自立できると自己肯定感が高まり、「夫がいなくても私は幸せになれる」と確信できるようになります。その余裕こそが、逆に夫を引き寄せることも少なくありません。
夫が不倫相手を忘れられない時、妻にできることは「責める」ことではありません。事実だけを冷静に受け止め、夫が何を求めていたのかを理解しようと努めること。そして、小さな変化を自分の中で起こしていくことです。その姿は、夫にとって強い魅力として映ります。
そうすることで最終的には、「私はひとりでも幸せになれる」という自立した強さを持てるようになるはずです。夫を取り戻すことよりも、自分自身を取り戻すこと。そこからが夫婦生活の新たなスタートです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)
