元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは9月2日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露しました。

【写真】中川安奈の美脚が目を引く脚組みショット

「綺麗でとってもカッコいい」

中川さんは「これはなんのお仕事でしょーか」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目は飛行機の座席に座り、脚を組んだソロショットです。白と紺の柄ワンピースを着ており、スカートの裾からは美しい脚がスラリと伸びています。

また「スタジオに向かう途中で出てきたセットがいつもよりカッチリめな衣装と合ってたのでつい」と、テレビ局のセットで撮影したことを明かしました。

ファンからは、「めちゃ綺麗」「綺麗でとってもカッコいい」「女王様？」「CA研修　撮影会ですね」「女性経営者！みたいな雰囲気」「マジ美人過ぎる」「世界一かわいい」と、称賛の声が多数寄せられています。

「私にとって初めてのグラビア」

8月22日には「私にとって初めてのグラビア」とつづり、自身が雑誌の表紙を飾った画像を公開していた中川さん。ファンからは、「楽しみにしています！」「かわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)