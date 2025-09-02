「女王様？」元NHKアナ、美脚際立つ脚組みショット公開「マジ美人過ぎる」「CA研修 撮影会ですね」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは9月2日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露しました。
【写真】中川安奈の美脚が目を引く脚組みショット
また「スタジオに向かう途中で出てきたセットがいつもよりカッチリめな衣装と合ってたのでつい」と、テレビ局のセットで撮影したことを明かしました。
ファンからは、「めちゃ綺麗」「綺麗でとってもカッコいい」「女王様？」「CA研修 撮影会ですね」「女性経営者！みたいな雰囲気」「マジ美人過ぎる」「世界一かわいい」と、称賛の声が多数寄せられています。
【写真】中川安奈の美脚が目を引く脚組みショット
「綺麗でとってもカッコいい」中川さんは「これはなんのお仕事でしょーか」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目は飛行機の座席に座り、脚を組んだソロショットです。白と紺の柄ワンピースを着ており、スカートの裾からは美しい脚がスラリと伸びています。
ファンからは、「めちゃ綺麗」「綺麗でとってもカッコいい」「女王様？」「CA研修 撮影会ですね」「女性経営者！みたいな雰囲気」「マジ美人過ぎる」「世界一かわいい」と、称賛の声が多数寄せられています。