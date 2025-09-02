絢香が、9月3日にリリースするニューアルバムより、表題曲「Wonder!」のMVを公開した。同MVには、上白石萌音を迎えている。

アルバムの象徴と言える同楽曲は、絢香のルーツでもあるゴスペルのエッセンスを取り入れた楽曲。絢香自身もコーラスに加わり、声の重なりの楽しさがそのまま伝わる楽曲になっている。

今回公開となった上白石の出演するMVでは、誰もが心の奥に持ちながら、いつの間にか忘れてしまいがちな“子供の無敵感”や“無邪気さ”を、大人が再び取り戻していく物語が、ファンタジーな世界観で描かれている。

絢香 コメント

萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、ジャケット写真にも登場してくれた青依良ちゃんも可愛くて、華やかでワクワクに満ちた楽しいMVに仕上がりました。私がこの曲で届けたい“ときめき＝Wonder”がいっぱい詰まっています。物語の中では、誰もが心の奥に持ちながらも、いつの間にか忘れてしまいがちな“子どもの無敵感”や“無邪気さ”を、大人がもう一度取り戻していく姿が描かれています。“ときめき＝Wonder”を、一緒に見つけて楽しんでもらえたら嬉しいです！

上白石萌音 コメント

絢香さんの楽曲がずっと大好きで、人生で初めて親に買ってもらったJ-POPのCDが絢香さんでしたので、出演のオファーをいただいて本当に光栄でした。「Wonder」という言葉がもともと大好きです。年齢が重なれば重なるほど、自分にとって貴重で大事にしたいなと思う言葉なので、楽曲のタイトルを聞いただけでもすごく胸が高鳴りました。今回ご一緒した高取青依良ちゃんと、二人でほとんど台本もないまま自由に楽しませてもらいました。衣装も全部汚していいとのことで、自由に絵の具を使ってお絵かきした時間は、私の中で3年ぐらい効力がある魔法のような時間でした。ぜひ楽曲とのマッチ度合いを楽しんでいただけたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）