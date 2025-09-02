◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

巨人がヤクルトに競り勝ち、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）が６回を４安打６四球と走者を許しながら１失点に抑える粘りの投球で５勝目。打線は１点を追う４回に中山礼都内野手（２３）が右翼５階席へ届こうかという特大の６号ソロを放って同点とすると、５回には吉川が押し出し四球を選んで勝ち越した。９月最初の試合を白星で飾り、借金を２とした。

【巨人・阿部新之助監督の試合後のコメント】

―戸郷は何とか粘った。

「はい、その通りです」

―降板後、ベンチで戸郷に話をしていた。

「ちょっと変化球の時に（腕の振りの）緩みが出るので。バッターからだと分かるよ、っていうのはね、それはちょっと課題かなっていうのは。次の登板までに練習してくれっていうのは言いました」

―１番にキャベッジを起用。

「丸さんをね、休ませてという形だったので。丸さんのところに入れただけだったんですけど」

―最後は泉口がタイムリー三塁打。

「すごくね、うまく打って。相手の極端な守備位置にも動じずに打ってくれたと思います」

―残り２１試合。

「前回のタイガース戦でもそうですし、勝負っていうのは紙一重なんで、そこをね、何とかつかめるようにみんなで頑張りたいなと思います」

―中山の同点ソロも大きかった

「そうだね。追いついて、良かったと思うよ。ナイスホームランだし、距離も出てたしね。すごかったよ、びっくりした」

―あそこまで飛ばせるのは成長。

「ね。まああれでまた勘違いしちゃいけないよね」

―泉口は打率３割に届きそうなところまで。

「毎打席、いい打席にしてほしいなってそれだけですよ」

―ベンチで岸田に熱弁していた。

「ちょっと配球のことで話して。それに応えられなかった投手に対して、ちゃんと自分で指摘しなさいっていうのは言いましたね。初球様子見でボールから入って、その次ボールじゃどうしようもないし。外のまっすぐ、ボール球から様子見ようと思ったやつが、ど真ん中まで来て、打たれたっていうのは、こういうのはね、やっぱキャッチャーとしては全てが崩れてしまうので。そういうのは、僕らが怒るのは簡単なんですけど、やっぱり現場で出ている、受けているキャッチャーが言ってあげた方が僕は効くんじゃないかなと思っているんで。僕は（現役時代は投手に）どやしてましたけどねいつも。やっぱ勝てないんで、そうしないと。そういうのもキャッチャーの仕事なんで。何でかって、勝つためにやるわけですから。負けようと思ってボールから入るわけでもないし。様子見るわけでもないんでね、その辺のことです。話したのは」