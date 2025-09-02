◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラＤ）

ヤクルトは微妙な判定に泣き逆転負けを喫した。初回１死満塁でホセ・オスナ内野手が放った左翼線ぎりぎりの打球が「ファウル」の判定を受けた。リプレー検証後も判定は覆らず無得点に終わったことが響いた。

試合を左右する大きな判定だった。初回に制球に苦しむ戸郷から３四球をもらい、１死満塁のチャンスをつくった。ここでオスナがカウント２―１からの６球目を左翼線に運んだ。誰もが適時打と思ったが、嶋田三塁塁審は「ファウル」の判定を下した。すかさず高津監督はリクエストを要求するも、リプレー検証でも覆らなかった。直後にオスナは三ゴロ併殺打となり、珍しくヘルメットをたたきつけて怒りをあらわにした。

高津監督は「何て言ったらいいのかちょっとあれだけど、難しいね。あれはフェアだよ。こっちから見てもフェアだし、（三塁走者だった）秀樹（長岡）も『フェア』って言ってるし、多分、一塁ベンチから見てもフェアだと思う。あれを…。難しいな。何って言ったらいいんだろう。大きいよ。崩してるよ。戸郷を、初回に」と、やりきれない表情で訴えた。

その後、審判に確認を行ったという指揮官は「（審判からは）『映像を見てファウル。そのままです』と。フェアの映像がないってことは、ファウルの映像はあったんですか？ って聞きました。『ファウルの映像がありました』と。『あの映像でそう確認しました』と（返答があった）」という。無念の“判定負け”に最後まで納得がいかない様子だった。