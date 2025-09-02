◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）

広島は、ＤｅＮＡとの３連戦初戦を落とし、３連敗で３位まで２ゲーム差に広がった。先発・床田が２回７失点。昨季は９月以降に１勝もできず、５戦４敗だったエース左腕。昨年にチームが月間２０敗を喫した“魔の９月”の初戦で、痛恨の大炎上だ。打線も、７点を追う２回に２点を返し、６点を追う８回に３点を奪ったが、序盤の大量ビハインドは重くのしかかった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―床田投手は

「今シーズン、一番良くなかったね。まあでも、そう思って、今シーズン一番良くなかったと思って、次、修正して臨んでもらいたい」

―いきなり７点ビハインドの中での打線について

「最後まで諦めない攻撃はできていると思います」

―（自ら３番手で５回から３回１失点の岡本について）

「岡本も初めてか。３イニング投げたの。でも、１失点でよく投げたと思うし、そのあとも辻とか、良かったと思います」

―佐々木選手も好機で凡退が続いたが、８回の打席で２点二塁打

「いいヒットだったと思う。完璧にとらえた当たりだった。いいタイムリーヒットだったと思います」

―４回１死一、二塁。一走・坂倉選手が、二俣選手の右中間の飛球で二塁を回った後、二塁を踏み直すことなく一塁に戻って、相手のアピールプレーにでアウトに。結果的に痛いミス

「サク（坂倉）の？ そうやね。あそこは（二塁ベースを）踏んでいなくても、オーバーランして向こう（三塁に）いく姿勢を見せたら（二塁を）踏んで帰らないといけないというルール。本人が分かっていたか、。ちょっとまだ確認できていないから」

―３年目の２０歳・内田選手を昇格させた

「（高橋抹消によって）枠があったので、経験させたいなと思って上げました」