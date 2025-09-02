万博「イタリア館」さらに新展開 伊東マンショ“ロボット化”、シグネチャー「いのちの未来」とコラボで実現【概要】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）のイタリアパビリオンとシグネチャーパビリオン「いのちの未来」のコラボレーションが決定。2日、万博公式サイトで詳細が発表された。
【写真】なんと…万博に登場する「伊東マンショロボット」
国際コラボレーション展示『時空を超えた国際交流〜伊東マンショロボット』として、イタリアウィーク（9月7日〜14日）にあわせ、期間限定で実施される。
イタリアパビリオンの入口には、戦国時代に天正遣欧少年使節の一員としてヨーロッパに派遣された伊東マンショの肖像画が展示されている。特別コラボレーション展示では、「いのちの未来」が開発した先端技術を駆使したアンドロイドロボットが伊東マンショにふんし、挑戦と国際交流の大切さを時空を超えて伝える。
■特別コラボレーション展示開催概要
会期：2025年9月7日（日）〜14日(日)
場所：イタリアパビリオン1F広場（イタリアパビリオン中核ゾーン）
【写真】なんと…万博に登場する「伊東マンショロボット」
国際コラボレーション展示『時空を超えた国際交流〜伊東マンショロボット』として、イタリアウィーク（9月7日〜14日）にあわせ、期間限定で実施される。
イタリアパビリオンの入口には、戦国時代に天正遣欧少年使節の一員としてヨーロッパに派遣された伊東マンショの肖像画が展示されている。特別コラボレーション展示では、「いのちの未来」が開発した先端技術を駆使したアンドロイドロボットが伊東マンショにふんし、挑戦と国際交流の大切さを時空を超えて伝える。
■特別コラボレーション展示開催概要
会期：2025年9月7日（日）〜14日(日)
場所：イタリアパビリオン1F広場（イタリアパビリオン中核ゾーン）