◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

巨人は2日のヤクルト戦で4―1と逆転勝ちして連敗を2で止めた。中山礼都内野手（23）が4回に右越え6号同点ソロ。5回に吉川尚輝内野手（30）が押し出し四球を選び、8回には泉口友汰内野手（26）が勝負を決める右越え2点三塁打を放ち、そのリードを4投手の継投で守った。先発の戸郷翔征投手（25）が制球に苦しみながらも6回4安打1失点の粘投で5勝目を挙げた。

中山は「6番・右翼」で先発出場。1点を追う4回2死無走者で迎えた第2打席で、ヤクルト先発・奥川の1ストライクからの2球目、真ん中高めに来た150キロ直球を振り抜いた打球は5階席前の壁に当たる特大アーチとなった。

試合後、阿部監督は「ナイスホームランだし、距離も出てたしね。すごかったよ、びっくりした」と話したが、飛距離については「まああれでまた勘違いしちゃいかんよね」と語った。

中山は昨季まで本塁打はなかったが、今季はすでに6号。2本塁打した8月19日のヤクルト戦（神宮）以来、出場10試合ぶりの一発。これで今季はヤクルト戦だけで対戦別最多の4本目のアーチとなった。