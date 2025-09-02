イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が2日放送のフジテレビ「ぶっとび!昭和・平成テレビの豪快伝説」（後7・00)に出演。“プリンセス天功埋蔵金”にまつわる最新情報を打ち明けた。

体を張ったイリュージョンで世界中の観客を魅了し続けている天功。現在でも年間300ステージをこなし、ショーの出演料はなんと1時間あたり5000万円にものぼるという。

そんな天功が近年注目を集めているのが、“プリンセス天功埋蔵金”の存在。全国6か所に「人生3回分の財宝を埋めた」と公言しており、過去にはそのヒントとなる写真もいくつか公開してきた。

今回の放送では、「皆さん誰もツッコまなかったヒントがあるんですよ」と切り出し、埋蔵金の隠し場所とされる穴の写真を公開。実は「よく見ていただけると横向き（に掘ってある）」と指摘した。

さらに「たぶん3年後くらいに箱がちらっと…山って自然に土肌が崩れるんですよ。そうすると、子供たちが“あれ、なんだろう？”って気づくかもしれない。子供に見つけてほしくて…」と知られざる思いも明かしていた。