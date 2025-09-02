◇セ・リーグ 阪神5-3中日（2025年9月2日 バンテリンD）

阪神が佐藤輝、熊谷の2ラン2発で中日を下し、貯金を30に増やし、優勝へのマジックナンバーを6とした。佐藤輝は40号の可能性を膨らませる35号、そして熊谷は8年目でのプロ1号となった。

藤川監督は熊谷について「どんな選手もそうですけど、日々向上心持って練習してきたからこそ。常に準備をしているからだけだと思うんですけど、努力を止めないということは、年齢関係なく、それが重要なんですよね。姿勢はみんなあると思うんですけど、それが力になっているかどうか。力があるからゲームに出るというところだし、力を蓄えながら準備して、自分の向上心を持っているからこそ伸びてくる」と語り、「それは僕が努力してるから使うとかはないです」と結果を出しているからこそのスタメンだと強調した。

また継投では8回岩崎、9回石井と起用したことに「一番、大変なところを岩崎にいってもらいました」と説明。打線の並びを見た上での決断かと問われると「そのあたりは言えないですね」と手の内は明かさなかった。