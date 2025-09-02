【鶴ヶ島市】お化け屋敷と恐れられる激安食堂＆【横須賀人】海軍カレーより愛され続けるカレー店
9月2日（火）に放送した「ありえへん∞世界 「衝撃映像＆埼玉人vs神奈川人！大バトル㊙生態調査SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜鶴ヶ島市＞お化け屋敷と恐れられる激安食堂＆＜横須賀人＞海軍カレーより愛され続けるカレー店
▽世界の衝撃映像大連発！
▽〇〇人の生態調査！埼玉人vs神奈川人SP
・埼玉県本庄人は大金を払ってわざわざ新幹線で通勤している事件
・鶴ヶ島市にはお化け屋敷と恐れられる激安食堂がある事件
・狭山人は名産の狭山茶を使った驚きの料理を食べている事件
・熊谷人はパスタの衝撃の食べ方がある事件
・秩父人にはお葬式に変な風習がある事件
・神奈川県相模原人は意外な言葉で訛っちゃう事件
・横須賀人に海軍カレーより愛され続けるカレー店がある事件
【日本の未来を考えまSHOW】
▽成田＆村上のニッポンの未来を考えまSHOW
・大阪・関西万博も特集
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【番組公式X】
@ariehen_sekai
