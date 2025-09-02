9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太さん（32）が1日、大阪で行われたジュエリーブランドのイベントに登場し、“今年の秋にしたいこと”を明かしました。

渡辺さんが、秋らしいカラーのジュエリーを身につけて登場したのは、『Swarovski大阪 オープニング記念発表会』です。

季節の変わり目にちなみ、“新たなスタートを切りたいこと”を聞かれると「今年は本当に海外に行くことがお仕事で多くて。グループ活動としては、夏はタイのフェスにお邪魔したり、韓国の歌番組にお邪魔したり。そのときはやっぱり、会社の人たちやマネージャーさんとかが（チケットを用意してくれて）。空港に行ったらチケットが目の前にあって、それをいただくってことなので。一人で海外に行くときを考えたら、誰もチケットを取ってくれないので、自分で海外に行けるようになりたいな」と回答しました。

■今年の秋は「逆に少し休むっていうのもありかな･･･」

続けて「初歩的なことなんですけど、海外の飛行機のチケットを取るとか、宿泊先の予約をするとかっていうことを、すべて会社任せにしていたので、自分でもできるようにならないとなって思うことがあったので、スタートを切るならそれかなって」と挑戦したいことを明かしました。

また、今年の秋は“どのような秋”にしたいか聞かれると「これは本当に電波を通して言いたいんですけど、“オフの秋”。本当に働きました今年は。すごくありがたいんですけど、やっぱり休みも大事な時間っていうことで。みなさんが新学期だったりとかお仕事が始まるっていう時と逆行して、僕は逆にちょっと休みたいなっていうぐらい。それこそお盆とか夏休み、みなさんが休んでる間、僕たちは楽しませる側にいるから、その逆というか。みなさんがお仕事始まったら逆に少し休むっていうのもありかなって」と願望を伝えた渡辺さんですが「気持ちだけで、現実はそうじゃないんですけど」と明かしました。