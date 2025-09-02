HSP新人の反省「職場で出す話題じゃなかった」気づいたきっかけはSNS発信【ママリ】

このお話は、作者マミヤ(@mamiyang83)さんの夫が、HSP(繊細な人)の部下を持ち、部下への接し方に思い悩んだ経験を元に描かれたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『新入社員がHSPだと言ってきた』第10話をごらんください。

部下として配属された新入社員から、ある日「HSP」であることを打ち明けられた、マミヤさんの夫。その対応に頭を悩ませていました。会社の後輩や妻に相談し、これまでの自分の対応を反省します。新入社員に謝罪しますが、逆に新入社員からも謝られて…。

新入社員は、SNSに上司の愚痴を書き込んでいました。そして、それを複数の人から批判されたことで、「社会人としての自覚」を持ち始めたようです。



この話し合いを機に、新入社員の仕事に対する姿にも変化が訪れるとよいですね。自分の考えだけに固執してしまうと、自分が全て正しいように感じることもあります。時には客観的に自分を見直すことも、大切だと考えさせられますね。

